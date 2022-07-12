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“Зеркалки” от Nikon в скором будущем станут достоянием истории. Японская компания решила отказаться от их производства. Об этом пишет издание Nikkei Asian Review.

Вместо зеркальных фотоаппаратов компания сконцентрируется на производстве беззеркальной цифровой техники. Это связано с тем, что спрос на профессиональную фототехнику с одной стороны падает, а с другой – уже имеющиеся модели фотоаппаратов и даже камеры на смартфонах удовлетворяют потребности многих пользователей, как профессионалов, так и любителей. Это делает продукцию Nikon менее конкурентоспособной. Помимо этого, возможности и функционал беззеркальных камер постоянно совершенствуется, на что и намерена обратить внимание компания Nikon.

Издание отмечает, что зеркальные фотоаппараты знаменитый японский производитель техники создавал на протяжении 60 лет. Имеющиеся сейчас цифровые модели зеркального типа будут сняты с производства уже в самое ближайшее время.

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