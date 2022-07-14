Экономические изменения, вызванные началом спецоперации в Донбассе и санкциями против России, могут привести к тому, что импорт редких металлов вроде титана и палладия может сократится в Японию. Такую тревогу уже высказывают местные промышленники – пишет газета Nikkei.

Редкие металлы не попали под ограничительные меры западных стран, как энергоносители. Те же титан и палладий иностранным компаниям можно закупать в России, однако японские бизнесмены опасаются, что ограничения на закупку металлов могут последовать неожиданно. Поэтому уже сейчас начинают рассматривать варианты увеличения поставок из других источников.

К примеру, для снижения риска дефицита титана японский производитель этого металла для самолётов Toho Titanium уже наращивает мощности на своём заводе в Саудовской Аравии, а часть японских концернов рассматривают возможность уйти от сделок с Россией по закупке этого сырья.

С палладием сложнее. На долю России приходится 40% мирового производства этого редкого металла, и пересмотреть цепочки его поставок в Японию будет не так-то просто.