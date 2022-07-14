читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Экономические изменения, вызванные началом спецоперации в Донбассе и санкциями против России, могут привести к тому, что импорт редких металлов вроде титана и палладия может сократится в Японию. Такую тревогу уже высказывают местные промышленники – пишет газета Nikkei.

Редкие металлы не попали под ограничительные меры западных стран, как энергоносители. Те же титан и палладий иностранным компаниям можно закупать в России, однако японские бизнесмены опасаются, что ограничения на закупку металлов могут последовать неожиданно. Поэтому уже сейчас начинают рассматривать варианты увеличения поставок из других источников.

К примеру, для снижения риска дефицита титана японский производитель этого металла для самолётов Toho Titanium уже наращивает мощности на своём заводе в Саудовской Аравии, а часть японских концернов рассматривают возможность уйти от сделок с Россией по закупке этого сырья.

С палладием сложнее. На долю России приходится 40% мирового производства этого редкого металла, и пересмотреть цепочки его поставок в Японию будет не так-то просто.

Вам может понравиться

Военный спутник США WorldView-2снова проводил разведку над Белгородом

72 часа назад американский спутник WorldView-2 пристально изучал аэропорт в Белгороде. Это можно назвать тревожным сигналом, так как в последнее время эти космические аппараты все чаще применяются для наведения на

С 1 октября на Украине женщин ряда профессий будут ставить на воинский учет

Министерство обороны Украины всеми силами пытается пополнить ряды армии страны. С 1 октября вступит в силу новое правило. Теперь на воинский учет будут ставить женщин, которые владеют определенными специальностями. Речь

Политолог Кашин раскрыл перспективы спецоперации ВС РФ на Николаевском направлении

Николаевское направление остается для ВС РФ второстепенным, хотя оттуда постоянно поступают сообщения об обстрелах и незначительных вооруженных столкновениях, рассказал политолог Василий Кашин изданию «Известия». Он пояснил, что Николаев превратится в
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |