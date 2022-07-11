Британские правоохранители расследуют уголовное дело, возбужденное в отношении 60-летнего нигерийского сенатора Айка Экверемаду, сообщило издание Sky News. Политика обвиняют в том, что он пытался насильно вырезать почку у своего 21-летнего соотечественника и пересадить орган своей дочери.

Молодой нигериец, который сумел сбежать из больницы, куда поместил его сенатор, рассказал, что Экверемаду обращался с ним, как с рабом. Парень отказался от процедуры, а также рассказал о планах политика британской полиции.

Сенатор пытался вместе с супругой уехать на родину, однако правоохранители задержали их в аэропорту. Теперь обоим супругам придется предстать перед судом за насильное перемещение человека и попытку его эксплуатации в собственных целях. Жена нигерийского политика проходит по уголовному делу как соучастник.