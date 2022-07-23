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Пентагон несколько странно отреагировал на успешные испытания российских МБР «Сармат». Вместе критики в адрес Москвы из-за создания столько опасного оружия, он лишь констатировал, что никакой угрозы для США новейшая межконтинентальная ракета в себе не несет.

Эксперт издания The National Interest Марк Шнайдер, перевод публикации которого представлен порталом «ПолитРоссия», пояснил, что такое заявление США больше похоже на слабость. Оно напоминает поздравление России с разработкой столь грозного оружия, чем на критику.

Между тем «Сармат» представляет серьезную опасность для Вашингтона. Ракета способна обойти средства ПВО, ее не смогут уничтожить средства противоракетной обороны, поэтому при запуске по США она гарантировано поразит все намеченные цели. Мощи «Сармата» вполне достаточно для того, чтобы стереть с лица земли половину территории Соединенных Штатов, поэтому понять реакцию Пентагона довольно сложно.

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