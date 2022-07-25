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Экономические ограничения, которые ввели страны Запада в отношении России после начала специальной военной операции в Донбассе, негативно отразились на европейской экономике. В то же время самой России они особо не навредили. Об этом пишет американское издание The National Interest – передаёт РИА “Новости”.

Аналитики издания отмечают, что по итогам второго квартала профицит от внешнеторговой деятельности России составил более 70 миллиардов долларов. Это рекордный показатель. Кроме того, западных журналистов впечатлило, как сильно за последнее время укрепился рубль по отношению к доллару и евро. Таких значений не было с 2015 года, пишет издание. Ещё одним плюсом для российской экономики аналитики называют высокие цены на энергоносители, а также на золото и зерно.

В то же время Европа после введения санкций столкнулась со множеством проблем. Основные из них – высокая инфляция, которая подогревается растущими ценами на газ, а также нехватка этого самого газа, который традиционно импортируется из России.

С экономической точки зрения Россия из-за санкций “ни на грамм не пострадала”, отмечают западные журналисты.

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