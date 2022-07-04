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С началом спецоперации ВС РФ на Украине рухнула однополярная международная система. Запад и Россия снова вступили в непримиримое военное соперничество, причем оно имеет серьезные отличия от “холодной войны”, пишет американское издание The National Interest.

Автор публикации Чарльз Купчан пояснил, что отличие это заключается в стратегическом партнерстве России и Китая. В новой холодной войне Западу придется выступать против российско-китайского блока, что станет гораздо более серьезным испытанием.

Именно поэтому долгосрочная стратегия США должна быть срочно изменена. Стране необходимо задуматься об одновременном присутствии и в Азии, и в Европе, поэтому “необязательные войны” нужно прекратить и не тратить на них ресурсы.

Подготовка к совершенно новой эпохе противостояние сверхдержав потребует от Соединенных Штатов также отказа от идеалистических амбиций. Россия и Китай в своем стратегическом партнерстве гораздо сильнее и опаснее, чем СССР, поэтому США пора отказываться от глобализации либеральных порядков.

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