18 июля в Болгарии начались традиционные военно-морские учения Sea Breeze 2022, однако в этом году они пройдут без американских кораблей, пишет издание Newsweek. В качестве причины называется конфликт на Украине, который затрагивает и акваторию Черного моря.

Авторы публикации напоминают, что в прошлом году маневры See Breeze в Пентагоне называли одним из инструментов «сдерживания России». Однако сразу после начала спецоперации ВС РФ на Украине Вашингтон заявил, что не собирается направлять свои корабли в акваторию Черного моря. Это относится и к учениям, к которым США привлекут лишь ВВС и технический персонал.

В этом году участниками маневров стали всего 10 стран Североатлантического альянса. Они представлены 1390 бойцами, а также двумя вертолетами и пятью самолетами. Количество кораблей составляет 24 единицы, причем принадлежат они в основном государствам, имеющим выход к Черному морю.