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Войска России и Соединенных Штатов находятся в слишком близком соседстве на территории Сирии, что может спровоцировать вооруженное противостояние между ними. Именно поэтому Вашингтону необходимо задуматься о выводе своего контингента из САР, считает эксперт издания Newsweek Бонни Кристиан.

По ее словам, при столь близком контакте даже малейшее недопонимание может стать причиной серьезного конфликта. Даже самые отпетые «ястребы войны» уже обратили внимание на это и бьют тревогу. Они отлично понимают, что в распоряжении США и России имеются ядерные арсеналы, способные спровоцировать апокалипсис на планете, приводит слова эксперта РИА Новости.

Кристиан отметила, что разумным решением для США станет вывод войск из Сирии. Несмотря на то, что американские и российские войска в этой стране не враждуют между собой, они часто поддерживают соперничающие между собой стороны. И одной искры будет достаточно, чтобы разжечь вооруженное противостояние между ними.

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