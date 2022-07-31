Внимательно наблюдающий за конфликтом на Украине Североатлантический альянс время от времени заявляет, что ВС РФ уже «истощили свои возможности». Американское издание Newsweek предостерегает НАТО от таких шапкозакидательских настроений, заявляя, что Россия может преподнести ему весьма неприятный сюрприз.

Авторы публикации обращают внимание Альянса на целый ряд особенностей спецоперации ВС РФ на Украине. Российская армия все больше разворачивает устаревшие и не столь точные виды вооружений, существенно ограничивает применение авиации, практически не проводит серьезные кибератаки, ведет боевые действия сравнительно малыми силами. Это означает, что несмотря на достаточно высокую интенсивность боев на украинской территории, ВС РФ сохраняют способность в случае необходимости вступить в противостояние с НАТО.

В отношении Альянса Москва продолжает применять оборонительную стратегию, которая приносит свои результаты, уверены аналитики, публикацию которых перевел портал «ПолитРоссия». Однако они отмечают, что в любой момент Россия может сменить статус-кво, что ничего хорошего НАТО не принесет.