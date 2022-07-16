Украинский военнослужащий непостижимым образом остался жив после попадания 152-миллиметрового снаряда в траншею. Боезаряд взрыл землю буквально в пяти метрах от шокированного бойца, перед глазами которого успела пролететь вся его жизнь, но не взорвался, рассказал портал Avia.Pro.

Также авторы опубликовали видеозапись, на которой зафиксирован момент попадания снаряда в траншею и последствия удара. Украинский военнослужащий при этом не получил ни единой травмы, но говорить о том, что он отделался легким испугом, тоже нельзя. Боец, скорее всего, до сих пор отходит от полученного шока.

На записи также видно, что боезаряд вонзился в землю таким образом, что пробил брешь и в соседний окоп. Поэтому в случае взрыва все украинские боевики были бы уничтожены без единого шанса на спасение. Однако невероятное везение помогло им пережить столь серьезную атаку.