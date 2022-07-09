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В Сети появилось видео удара украинского зенитно-ракетного комплекса «Бук» по центру Днепропетровска. Портал Avia.Pro рассказал, что к подобным последствиям привела неграмотная тактика ВСУ с размещением вооружений в жилых кварталах городов.

На кадрах видно, как одна из ракет ЗРК «Бук» перехватывает крылатый боезаряд российских войск. Следом за ней летит еще одна зенитная ракета, однако вместо перехвата она наносит удар по центру города. Сразу после этого начинают звучать мощные взрывы. По предположениям экспертов, неудачно выпущенный снаряд угодил в электрическую подстанцию, что и вызвало такой эффект.

Все фото и видеозаписи, появившиеся в интернете, были опубликованы жителями города. Администрация Днепропетровска и власти Украины предпочли не распространяться по поводу неудачного пуска ракеты «Бук», поэтому официальной информации о нем не поступало.

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