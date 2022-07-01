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Военное сотрудничество и хорошие отношения между Россией и Китаем не дают США возможности хоть как-то навредить любому из этих государств. Мало того, дружба Пекина с Москвой представляет серьезную угрозу для Вашингтона, пишет издание NetEase.

Авторы публикации, перевод которой представил портал «ПолитРоссия», напомнили, что с момента начала спецоперации ВС РФ на Украине Вашингтон неоднократно пытался посеять зерна раздора между Москвой и Пекином. Но все его попытки неизменно заканчивались провалом.

Именно Китай и Россия должны сейчас поддерживать стабильность в мире, страдающем от неразумного поведения Соединенных Штатов, отмечает автор. Он объяснил ярость Вашингтона проблемами, с которыми тот столкнулся из-за антироссийских санкций. В то время как США изнывают от экономического кризиса, КНР и РФ чувствуют себя достаточно комфортно. Это означает, что президент РФ нашел эффективный способ справиться с американскими кознями.

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