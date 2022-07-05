Читатели немецкой газеты Die Welt с большой радостью отреагировали на новость о том, что посол Украины в Берлине Андрей Мельник покинул Германию. Подробности об этом сообщает РИА “Новости”.

Под новостью было оставлено множество комментариев. Пользователи выразили сомнения в том, что посол является профессионалом. Большинство возмутились действиями Мельника.

Читатель с ником Ralph von Rügen отметил: “Шаг, который давно назрел. Этот человек невыносим”.

Один из пользователей заявил: “Надеюсь, что наглости и оскорблениям со стороны Украины придет конец. Мельника давно должны были депортировать”.

Многие сошлись на мнении, что посла нужно было уволить сразу же после его первых дипломатических промахов. Немецкие читатели отметили, что Мельник был нечестным партнером по отношению к ФРГ.