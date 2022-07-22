Исследователи из Гейдельбергского университета в Германии обнаружили ключевой белок в механизме, регулирующем модель адаптации растений к условиям окружающей среды. Об этом сообщает портал SciTechDaily. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Белки служат различным целям в растениях, помимо того, что они являются основными строительными блоками жизни. Более 20 миллиардов белковых молекул составляют типичную растительную клетку, помогая стабилизировать ее структуру и поддерживать клеточный метаболизм.

Исследователи из Центра изучения организмов Гейдельбергского университета под руководством профессора Рюдигера Хелла и доктора Маркуса Вирца обнаружили важный белок, который контролирует механизм, называемый N-концевым ацетилированием – химическим маркером, который развивается в процессе производства белков. Растения делают это, присоединяя остаток уксусной кислоты к исходному основанию белка. Большинство белков тем самым становятся защищенными от деградации.

По словам исследователей из Гейдельберга, этот только что обнаруженный ими ключевой белок обозначен как разновидность гентингтина, белка взаимодействия протеинов K (HYPK). Он способствует N-концевому ацетилированию, продлевая срок жизни растительных белков, в том числе, что особенно важно, регулируя их модель адаптации к условиям окружающей среды.

Группа исследователей из Гейдельберга использовала в своих экспериментах кресс-салат (Arabidopsis thaliana) для более тщательного исследования регулирующих свойств белка HYPK. Благодаря хорошо изученному геному это растение является популярным модельным организмом.

Исследования на генетически измененных растениях показали, что жизнь белков сокращается, когда белок HYPK отсутствует и не происходит N-концевого ацетилирования. Но при этом повышается устойчивость растения к продолжающейся засухе.

В ходе дальнейшей совместной работы с исследователями из Китайской академии наук в Пекине под руководством профессора Юнхонга Вана гейдельбергские ученые также обнаружили, что HYPK выполняет свою регулирующую функцию не только в кресс-салате, но и в рисе, одном из мировых древнейшие культуры. Белок также содержится в организме человека и во многих грибах.

«Механизм, задействованный в ацетилировании и его контроле с помощью HYPK, по-видимому, был разработан миллиарды лет назад и сохраняется в самых разных организмах по сей день», – отметил Маркус Вирц.