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Корпорация Apple столкнулась с запретом продажи смартфонов и планшетов в Колумбии. Окружной суд столицы страны Боготы постановил, что местное подразделение американской корпорации больше может завозить на её территорию iPhone и iPad с технологией поддержки 5G. Об этом сообщает издание AppleInsider.

По его данным, ограничение на импорт “айфонов” возникло после решения по патентном спору между Apple и шведской компанией Ericsson. По мнению колумбийского суда, при производстве iPhone и iPad с технологией 5G был нарушен один из пунктов патента, который принадлежит шведской компании и является основополагающим для отрасли производства девайсов с поддержкой 5G.

Уточняется, что особенности колумбийского законодательства не позволяют Apple обжаловать решение суда. Однако IT-корпорация из США уже планирует требовать от Ericsson компенсацию расходов, которые она понесла после запрета на продажу своей техники в Колумбии.

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