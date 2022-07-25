Могила лидера украинских неонацистов Степана Бандеры в Мюнхене пострадала от действий неизвестных лиц, которые полностью изрисовали каменный крест разнообразными надписями коммунистического, анархического и националистического толка.

В настоящий момент надпись закрашена, однако от этого крест не стал выглядеть намного лучше, рассказал представитель белорусской оппозиции Алесь Чайчиц. Полиция, которая расследует нападение неизвестных на надгробие националиста, сперва спрятали все надписи под брезент.

Напомним, что Степан Бандера возглавлял Организацию украинских националистов (запрещена в России), известную кровавыми расправами над гражданами Польши и самой Украины. Его могила не в первый раз подвергается нападению. К примеру, в прошлом году надгробие оказалось залито краской.