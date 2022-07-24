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Все больше украинских беженцев покидают Германию. Они так и не сумели прижиться в чужой для себя стране. Кроме того, многих возмущает равнодушное отношение чиновников, пишет немецкое издание Der Spiegel.

Журналисты привели в пример украинку, которая более двух месяцев находится в Германии, но не может получить от властей разрешения на пребывание там. Другая беженка неоднократно пыталась добиться выплаты компенсации за съемное жилье. Она рассказала, что денег платить за квартиру у нее нет, а социальные службы просто игнорируют все ее обращения. Хотя именно они должны выплачивать сумму, указанную в договоре аренды.

Из-за таких проблем украинцы начинают покидать страну. При этом уезжают они тоже за свой счет, так как на обратный билет у социальных служб тоже нет денег.

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