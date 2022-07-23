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Одесса подверглась наиболее серьезной ракетной атаке с момента начала спецоперации ВС РФ на Украине. По городу прилетело не менее 10 ракет, сообщают местные СМИ.

Портал «Русская весна» разместил несколько фотографий с последствиями «прилетов», однако отметил, что подробной информации о всех пораженных целях в настоящий момент нет.

Точно известно, что две ракеты угодили в морской порт, где был уничтожен десантно-штурмовой катер и объект военной инфраструктуры ВСУ. Кроме того, два боезаряда сбила одесская ПВО. Сообщается также о «прилетах» на территории города, но место не уточняется.

Напомним, что ВС РФ использует для ударов по военным объектам на Украине только высокоточные ракеты, которые не наносят ущерба гражданскому населению.

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