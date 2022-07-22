Иностранные наемники ВСУ настолько сильно не хотят попадать в плен к российским военным, что изобретают разнообразные средства самоликвидации, которые постоянно носят при себе. Об этом рассказало издание Газета.ru, ссылаясь на американский телеканал NBC.

Так, многие американские и британские наемники в отдельном кармане носят пулю, которую намерены пустить себе в лоб, если возникнет угроза попадания в плен. Встречаются и более изобретательные “солдаты удачи». К примеру, один из ветеранов ВС США намерен самоликвидироваться с помощью гранаты, к кольцу которой привязана специальная веревка.

Джеймс Васкес, который в американской армии имел звание штабс-сержанта и проводил занятия по боевой подготовке для солдат, рассказал, что учил их не только эффективно воевать. Также он рассказывал о способах самоликвидации, которые позволили бы избежать плена.

Напомним, что боевой дух иностранных наемников на Украине стремительно падает, так как они постоянно видят огромные потери. Кроме того, боевики недовольны несвоевременными поставками оружия и неграмотным командованием ВСУ.