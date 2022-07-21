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Морально-психологическое состояние иностранных наемников на Украине стремительно падает, они все чаще проявляют недовольство недостатком оружия, связи, продовольствия и нормальных условий для ведения боевых действий, рассказал бывший боец Корпуса морской пехоты США Рипли Роулигс.

Он занимается поставками оружия «Иностранному легиону» и регулярно общается с «солдатами удачи». В интервью телеканалу NBC Роулигс рассказал, что одной из главных причин падения боевого духа является недовольство решениями в духе советской военной школы, которые принимает командование украинской армии.

Кроме того, между подразделениями ВСУ практически полностью отсутствует взаимодействие, западное оружие, которое поставляется на Украину, очень долго добирается до передовой, что создает «серым гусям» серьезные проблемы.

Некоторые наемники заявляют о потере боевого духа из-за гибели своих сослуживцев в боях под Северодонецком. Также отмечается, что желающих повоевать на Украине боевиков из других стран становится все меньше с каждым днем. Но «Иностранный легион» все же ищет способы заманивать на фронт новых «солдат удачи».

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