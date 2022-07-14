Открытые в июне этого года 18 новых озёр в Антарктиде могут получить русские названия. Соответствующая работа уже ведётся. Об этом заявил директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров – сообщает РИА “Новости”.

Макаров уточнил, что озёра открыли российские исследователи в слабоизученном секторе континента недалеко от полярной станции “Русская”.

Учёный отметил, что сейчас российские исследователи Антарктиды испытывают “азарт первооткрывателей”. Однако чтобы озёра получили российские наименования, необходимо соблюсти ряд формальных процедур. Если это не будет сделано вовремя, то названия новым озёрам сможет дать любая другая зарубежная организация или государство.

Станция “Русская” находится на одной самых из климатически суровых территорий Антарктиды. Характерной её особенностью являются сильные ветра: ежегодно фиксируется в среднем более 260 дней, когда скорость ветра здесь превышает 15 метров в секунду.