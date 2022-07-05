Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Члены Североатлантического альянса на саммите в Мадриде продемонстрировали прилив сил и твердую решимость противостоять России. Для реализации своих целей военный блок планирует провести перестройку системы коллективного сдерживания и обороны. Подробности передает издание The Guardian.

Но при этом внутри самого Альянса сохраняется масса разногласий. Автор публикации уверен, что США уже устали оплачивать безопасность Европы. Кроме того, рвение противостоять России, которое сейчас объединяет НАТО, может обернуться против Альянса.

Успешной реализации задач могут помешать разногласия и нерешенные внутри Альянса проблемы.

В ходе саммита в Мадриде страны-члены НАТО приняли новую концепцию, которая включает в себя 71 пункт. Но не все они выполнимы в мирное время. Журналист отмечает, что некоторые пункты можно будет реализовать только в том случае, если военный конфликт на Украине будет продолжаться.

Вам может понравиться

RusVesna: Киев отомстил российскому капитану за ликвидацию 40 бандеровцем фейковым видео

Киевские пропагандисты “отомстили” капитану российской армии Дмитрию Фурдую за уничтожение в одном из боев сразу 40 неонацистов фейковым обвинением в мародерстве, рассказали военные корреспонденты “Русской весны”. Они пояснили, что видеозапись

Раскрыта тактика украинских ВС при ночном обстреле Белгорода

Киев заранее спланировал удары по Белгороду и продумал, как обмануть российскую систему противовоздушной обороны, сообщает издание “Военное обозрение”. Эксперты пояснили, что сперва ВСУ атаковали город реактивными системами залпового огня “Ураган”,

В Сирии уничтожена одна из самых передовых и дальнобойных в мире система ПВО

Израиль не дал Ирану возможности развернуть в Сирии одну из самых передовых систем ПВО в мире. Речь идет о зенитно-ракетном комплексе BAVAR-373, который проиранские силы намеревались использовать для отражения израильских
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |