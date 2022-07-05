Члены Североатлантического альянса на саммите в Мадриде продемонстрировали прилив сил и твердую решимость противостоять России. Для реализации своих целей военный блок планирует провести перестройку системы коллективного сдерживания и обороны. Подробности передает издание The Guardian.

Но при этом внутри самого Альянса сохраняется масса разногласий. Автор публикации уверен, что США уже устали оплачивать безопасность Европы. Кроме того, рвение противостоять России, которое сейчас объединяет НАТО, может обернуться против Альянса.

Успешной реализации задач могут помешать разногласия и нерешенные внутри Альянса проблемы.

В ходе саммита в Мадриде страны-члены НАТО приняли новую концепцию, которая включает в себя 71 пункт. Но не все они выполнимы в мирное время. Журналист отмечает, что некоторые пункты можно будет реализовать только в том случае, если военный конфликт на Украине будет продолжаться.