Американский политолог Ричард Беттс подготовил публикацию для журнала «Foreign Affairs», в которой описал возможные последствия для НАТО от применения Россией ядерного оружия. Подробности передает издание URA.RU.

Если российские военные нанесут ядерный удар, то перед НАТО встанут сразу две несовместимые задачи. Первая будет заключаться в попытке свести к нулю выгоду Москвы от применения ядерного оружия. Вторая задача основана на попытке избежать дальнейшего обострения конфликта.

У Америки, по словам обозревателя, будут три способа, как можно ответить России. Первый способ заключается в осуждении действий Москвы, но при этом НАТО ничего против России предпринимать не будет. Второй способ – ответить Москве, использовав собственное ядерное оружие. А третий способ заключается в воздержании от ядерной атаки, но при этом вступление в войну через нанесение авиационных ударов, а также задействование сухопутных войск. По мнению политолога, самым оптимальным можно назвать третий вариант.