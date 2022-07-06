Специалисты НАСА пытаются восстановить связь с отправленным на прошлой неделе лунным зондом CAPSTONE. О потере контроля над аппаратов ведомство сообщило во вторник.

Сейчас эксперты пытаются разобраться, в чем причина потери контакта. Как стало известно, корабль передавал на Землю данные по Сети дальней космической связи дважды. Первый сеанс прошел успешно, а вот второй прервался.

В НАСА пока сообщают только о том, что “корабль испытывает проблемы со связью с Сетью дальней космической связи”. При этом специалисты говорят о том, что “если потребуется, аппарат обеспечен достаточным количество топлива, чтобы отложить на несколько дней маневр корректировки траектории”.

Напомним, что мини-спутник CAPSTONE стартовал в Новой Зеландии 28 июня. Его задачей является создание маршрута для будущих пилотируемых полетов на Луну в рамках программы “Артемис”.