4 июля христиане почитают мученика Иулиана Тарсянина. Когда ему было 18 лет, язычники схватили его и потребовали отказаться от веры.

Целый год Иулиана пытали, истязали, но так и не смогли сломить. В результате они зашили его в мешок с ядовитыми змеями и сбросили в море. Останки святого мученика, которые были выброшены на берег, погребли в Александрии в 305 году.

День памяти Иулиана Тарсянина назвали Ульянов день. В этот день принято собирать липовый цвет, который помогает излечить разные болезни. Его использовали при кашле, простуде и туберкулезе. Липовый чай принимали во время головных болей.

Нельзя в этот день отправляться в путешествие, так как оно будет неудачным. Нельзя ни с кем ссорится и ругаться, так как эта ссора станет окончательной.

В Ульянов день нельзя опаздывать на встречу или работу, так как весь день будет суматошным.