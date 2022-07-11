После отставок премьер-министров Британии и Эстонии Бориса Джонсона и Каи Каллас, крупный скандал разгорелся и вокруг немецкого канцлера Олафа Шольца. Ранее участницы масштабной вечеринки, организованной Социал-демократической партией ФРГ, заявили, что им в напитки был добавлен «наркотик изнасилования».

Олаф Шольц, а также несколько крупных деятелей партии присутствовали на этом мероприятии, на котором от вышеупомянутого наркотика пострадало как минимум 8 девушек. Этот скандал способен не просто подмочить репутацию Шольца, но и вынудить его отправиться в отставку вслед за коллегами из Эстонии и Великобритании.

Издание РИА Новости отмечает, что это не первый скандал с участием Шольца. В молодые годы он был ярым противником Североатлантического альянса и заявлял, что НАТО ведет агрессивную наступательную, а не оборонительную политику. Также действующий канцлер ФРГ ранее занимал пост руководителя МВД Гамбурга и рекомендовал пичкать подследственный рвотными препаратами.

Сейчас Шольц ведет антироссийскую политику, отправляя на Украину финансовую и военную помощь, а также одобряя все новые санкции против РФ. Однако скандал с его участием может поставить крест на его политической карьере.