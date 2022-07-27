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Объекты временного размещения националистических сил ВСУ и иностранных наемников в Харьковской и Николаевской областях, подверглись мощным ракетным ударам. Взрывы, спровоцированные точным попаданием высокоточных ракет, сопровождались сильными пожарами, сообщило «Военное обозрение».

В Николаевской области командование ВСУ сосредотачивает войска для контрнаступления на Херсон, поэтому объекты их размещения являются приоритетными целями для ВС РФ. Именно поэтому высокоточные ракеты «Калибр» были задействованы для уничтожения боевиков.

В Харьковской области под удар попали объекты близ Мерефы, где базировались боевики националистических батальонов, а также рядом с Чугуевом. У этого населенного пункта дислоцировались подразделения территориальной обороны Украины.

Напомним, ВС РФ регулярно наносит удары с применением высокоточных ракет по объектам военной инфраструктуры Украины, не затрагивая мирное население.

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