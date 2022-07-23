Демилитаризация Украины продолжается полным ходом. В ночь на 23 июля ВС РФ нанесли мощные ракетные удары по объектам военной инфраструктуры ВСУ в Харькове, а также в Кривом Роге, Запорожской области и Николаеве, рассказал портал «Военное обозрение»,

Кривой Рог попал под удар как крупный промышленный центр Украины. Именно в этом городе работают предприятия, осуществляющие производство и ремонт военной техники. Кроме того, его расположение позволяет обустраивать крупные склады с оружием и боеприпасами для последующей отправки на Донбасс.

Помимо складов и ремонтных предприятий, ВС РФ поразили ряд командных пунктов, координирующих действия ВСУ, другие военные объекты. Несколько раз в течение ночи объявлялась воздушная тревога по всей территории Украины.