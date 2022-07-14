ВС РФ атаковали очередные военные объекты на территории Украины. На этот раз под ракетный удар попали Дом офицеров в Виннице, который использовался в качестве пункта временного размещения боевиков ВСУ, а также войсковая часть в Гайсине и транспортная инфраструктуры в Тернополе, рассказал портал «Военное обозрение».

В Виннице после попадания по цели ракетами «Калибр» в небо взвился большой столб огня. На объекте хранилась поставляемая Киеву Соединенными Штатами и другими западными странами бронетехника, которая уже никогда не попадет в зону боевых действий.

Тернополь попал под удар, так как именно через этот город на Украину доставляются западная техника и вооружение. Также высокоточным ударом уничтожена воинская часть в Гайсине, где базировались подразделения ВСУ и иностранные наемники.