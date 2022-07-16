Вернувшийся домой американский наемник Джеймс Васкес заявил, что Украину ожидают очень тяжелые времена. Также он поделился впечатлениями о боевых действиях на стороне ВСУ.

По его словам, изначально украинские боевики действовали слишком примитивно. Но благодаря помощи Соединенных Штатов и других стран у них появилось снаряжение и современное оружие. Кроме того, они приобрели неоценимый опыт, который должен помочь в будущем.

Васкес рассказал, что в целом ситуация на Украине является непредсказуемой. Сказать точно, чем завершится спецоперация ВС РФ, невозможно, так как ежедневно на фронте происходят кардинальные изменения. У Киева, по мнению американца, имеются призрачные шансы победить, однако сделать это можно только при постоянной поддержке Запада и все новых поставках. В противном случае никаких шансов у ВСУ не будет.