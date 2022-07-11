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Всего в нескольких километрах над западным побережьем Соединенных Штатов взорвалась экспериментальная гиперзвуковая ракета, полет которой продолжался всего 11 секунд. Отмечается, что это очередной провал испытаний такого оружия в США, передает портал Avia.Pro.

Ракету запустили с авиабазы Ванденберг. Она должна была ударить по цели на Гавайских островах, однако этому плану не суждено было сбыться. Боезаряд, который при запуске вел себя совершенно нормально, уже на 11 секунде полета вдруг разорвался над американским побережьем.

Причины очередного провала не называются, однако уже сейчас ясно, что пока Вашингтон не в состоянии конкурировать с Россией в сфере гиперзвуковых технологий. Все недавние испытания неизбежно заканчивались неудачей, поэтому американским конструкторам стоило бы задуматься над изменением подхода к созданию современных видов вооружения.

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