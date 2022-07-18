В последнюю неделю в Белоруссии замечена небывалая активность российской военно-транспортной авиации. В период с 9 по 16 июля целых 15 воздушных машин приземлялись на разных аэродромах страны, рассказал портал Avia.Pro.

Местные жители, а также открытые интернет-источники сообщили, что в Беларусь в последнюю неделю прилетали три транспортника Ан-124, два Ан-22 и десять Ил-76. Чаще всего они садились на южной окраине столицы Белоруссии Минска, где располагается авиабаза Мачулищи.

По мнению экспертов, транспортные самолеты доставляли в страну военные грузы. Но официальной информации об этом от Минобороны Белоруссии или России не поступало. Также военные ведомства не стали комментировать аномальную активность транспортной авиации.