читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В последнюю неделю в Белоруссии замечена небывалая активность российской военно-транспортной авиации. В период с 9 по 16 июля целых 15 воздушных машин приземлялись на разных аэродромах страны, рассказал портал Avia.Pro.

Местные жители, а также открытые интернет-источники сообщили, что в Беларусь в последнюю неделю прилетали три транспортника Ан-124, два Ан-22 и десять Ил-76. Чаще всего они садились на южной окраине столицы Белоруссии Минска, где располагается авиабаза Мачулищи.

По мнению экспертов, транспортные самолеты доставляли в страну военные грузы. Но официальной информации об этом от Минобороны Белоруссии или России не поступало. Также военные ведомства не стали комментировать аномальную активность транспортной авиации.

Вам может понравиться

Эксперт Сивков рассказал о сложных решениях, которые необходимо принимать ВС РФ

ВС РФ подчиняются общепризнанным моральным нормам, на которые глубоко наплевать и украинским нацистам, и их хозяевам из стран Североатлантического альянса. Российские военные неспособны направо и налево убивать мирных граждан, как

Момент падения украинского самолета Ан-12 попал на видео

В Сети появились видеозаписи падения украинского самолета Ан-12, который мог перевозить снаряды для ВСУ и неизвестные токсичные вещества. Материалы опубликовал портал «Русская весна», Напомним, что пилот самолета запросил аварийную посадку

РФ возобновит испытания гиперзвуковой ракеты “Буревестник” с ядерной энергетической установкой

Российские инженеры в ближайшее время собираются продолжить испытания гиперзвуковых ракет «Буревестник», которые должны поступить на вооружение ВС РФ ориентировочно к 2027 году. Главным преимуществом этих боезарядов является использование в их
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |