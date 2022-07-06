Замначальника Генштаба ВС Беларуси Руслан Косыгин высказал уверенность, что Запад ведет подготовку к боевым действиям против России на восточном фланге НАТО. Он пояснил, что Североатлантический альянс прикрывается необходимостью в сдерживании РФ, но на самом деле готовиться к войне.

Косыгин отметил, что Североатлантический альянс создает в странах Восточной Европы, ключевое место среди которых занимает Польша, группировки быстрого реагирования. Они якобы должны повышать обороноспособность восточного фланга НАТО, но на деле эти формирования предназначены совсем для другой цели. Блок готовится к войне, причем делает это довольно быстро.

Напомним, что ранее генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что численность войск на восточном фланге превысит 100 тысяч военнослужащих. Помимо этого, там же планируется создание складов для вооружения и техники, что позволит отразить гипотетическую «российскую агрессию».