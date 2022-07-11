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Союзные силы активно наступают на Северск, поэтому командование ВСУ предпочло вывести в пригороды кадровые войска. В самом же городе остаются подразделения территориальной обороны, которым просто некуда деваться. Ведь за спиной у них стоят заградительные отряды, составленные из наиболее «упоротых» националистов, пишет издание «Военное обозрение».

В заградотряды включили боевиков националистического батальона «Азов» (запрещен в России), а также экстремисткой организации «Правый сектор» (запрещена в России). В их задачу входит направлять представителей территориальной обороны «на путь истинный», мотивировать их к бою и не давать покинуть позиции.

По словам посла ЛНР в России Родиона Мирошника, союзные силы ВС РФ и независимых республик пока не вошли в Северск, однако штурм, как и зачистка города от националистов, ожидаются в ближайшее время.

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