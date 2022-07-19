Разведывательный беспилотник случайно снял на видео бегство командира и наводчика украинского танка прямо с поля боя. Отмечается, что речь не идет об эвакуации из горящей боевой машины, так как она продолжила движение.

На кадрах видно, как танк движется по населенному пункту, доезжает до перекрестка и нарывается на два удара из противотанкового ракетного комплекса. Оба лишь слегка повредили боевую машину, поэтому она продолжила движение. Через несколько секунд из люка показались сперва командир, а затем и наводчик, которые прямо на ходу спрыгнули на землю и пустились наутек. В танке остался лишь механик-водитель, который убегать не стал.

Напомним, что из-за крупных потерь под Северском на Донбассе украинские боевики начали все чаще дезертировать. Бегство с позиций, на которых националисты бросают все, что мешает быстро убегать, давно превратилось в массовое явление.