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Очередной мощный ракетный удар по Николаеву был снят украинским видеоблогером прямо во время онлайн трансляции. Запись разместил портал Avia.Pro.

На кадрах видно, что блогер рассказывает о попадании ракеты серии “Х” в один из военных объектов города, а также демонстрирует последствия атаки. Пока он это делает, прилетает еще один крылатый боезаряд, который разрывается неподалеку.

Надо отметить, что украинская ПВО отреагировала на этот удар и даже предприняла попытку перехватить ракету. Однако боезаряд в какой-то момент просто на доли секунды завис над целью и поразил ее ударом сверху, не оставив противовоздушной обороне шансов на успех.

О какой именно крылатой ракете идет речь, точно сказать сложно. Но в самом Николаеве сообщают, что удар наносился боезарядами Х-59.

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