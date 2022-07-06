Эксперты портала avia.pro опубликовали видео, на котором запечатлено пробитие противотанковой ракетой танка. Ракета вылетела с другой стороны.

Успешное пробитие стало возможно из-за отсутствия элементов динамической защиты. Ракета вылетела через боковую стенку насквозь. Момент был заснят на видео с беспилотного летательного аппарата. Эти кадры стали первым свидетельством о том, что противотанковая ракета способна пробить в боевой машине сквозную дыру.

На кадрах видно, как два танка, находящиеся рядом друг с другом, ведут огонь. Но неожиданно в первую боевую машину на огромной скорости влетает ракета. Она пробивает броню насквозь и пролетает еще почти 200 метров.

Эксперты портала отмечают, что танк может быть очень старым, поэтому не смог выдержать попадания ракеты. Кроме того, на кадрах можно увидеть, как удары наносятся и по второй боевой машине. Это может свидетельствовать о попадании колонны в засаду.