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Эксперты портала avia.pro опубликовали видео, на котором запечатлено пробитие противотанковой ракетой танка. Ракета вылетела с другой стороны.

Успешное пробитие стало возможно из-за отсутствия элементов динамической защиты. Ракета вылетела через боковую стенку насквозь. Момент был заснят на видео с беспилотного летательного аппарата. Эти кадры стали первым свидетельством о том, что противотанковая ракета способна пробить в боевой машине сквозную дыру.

На кадрах видно, как два танка, находящиеся рядом друг с другом, ведут огонь. Но неожиданно в первую боевую машину на огромной скорости влетает ракета. Она пробивает броню насквозь и пролетает еще почти 200 метров.

Эксперты портала отмечают, что танк может быть очень старым, поэтому не смог выдержать попадания ракеты. Кроме того, на кадрах можно увидеть, как удары наносятся и по второй боевой машине. Это может свидетельствовать о попадании колонны в засаду.

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