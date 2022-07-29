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Чем ближе зима, тем сильнее “зуд” у партнёров Киева по поводу обсуждения мирного договора с Москвой. Однако Украина пока не видит причин  возобновлять переговоры. Такое заявление сделал глава МИД страны Дмитрий Кулеба – сообщает РБК.

Ранее Кулеба заявлял, что мирные переговоры с Москвой могут начаться только после поражения России на поле боя, а другие условия для Киева неприемлемы. Глава внешнеполитического ведомства страны также отметил, что пока не видит “сигналов” со стороны Москвы, что та хочет переговоров.

Между тем некоторые европейские союзники Украины – кто именно Кулеба не уточнил – настаивают на мирных переговорах с Москвой. При этом министр добавил, что Киев последовательно объясняет партнёрам, почему их надежды на конструктивную позицию со стороны России несостоятельны.

После начала специальной военной операции на Украине поставки российского газа в Европу значительно сократились. Это тревожит власти Евросоюза, поскольку им пока непонятно, как у них будет проходить отопительный сезон. Российский газ кроме прочего в ряде европейских стран используется в системе ЖКХ.

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