Украинские ВС задействовали реактивные системы залпового огня собственного производства с дальностью поражения целей в 100 километров. Портал Avia.Pro уточнил, что речь идет о комплексах «Ольха», наносящих удары 300-миллиметровыми корректируемыми ракетами.

Эксперты заметили некоторую странность на видео, опубликованном Минобороны Украины. Официально было известно о наличии в распоряжении ВСУ единственной РСЗО «Ольха», однако на записи представлено три пусковых установки. Впрочем, количество этих систем не имеет особого значения, так как в распоряжении Киева нет достаточного объема боеприпасов для серьезного их применения.

Напомним, что «Ольха» – это модернизированная украинскими конструкторами реактивная система залпового огня «Смерч». Ключевой ее особенностью является высокая точность поражения целей, обеспечиваемая возможностью корректировать полет боезарядов в применением GPS.