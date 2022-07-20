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Украинские ВС задействовали реактивные системы залпового огня собственного производства с дальностью поражения целей в 100 километров. Портал Avia.Pro уточнил, что речь идет о комплексах «Ольха», наносящих удары 300-миллиметровыми корректируемыми ракетами.

Эксперты заметили некоторую странность на видео, опубликованном Минобороны Украины. Официально было известно о наличии в распоряжении ВСУ единственной РСЗО «Ольха», однако на записи представлено три пусковых установки. Впрочем, количество этих систем не имеет особого значения, так как в распоряжении Киева нет достаточного объема боеприпасов для серьезного их применения.

Напомним, что «Ольха» – это модернизированная украинскими конструкторами реактивная система залпового огня «Смерч». Ключевой ее особенностью является высокая точность поражения целей, обеспечиваемая возможностью корректировать полет боезарядов в применением GPS.

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