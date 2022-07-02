На сайте президента Украины появилась петиция о введении в школах нового предмета – «Русофобии». Он, по мнению автора, должен заменить в школьной программе русскую литературу.

Петицию разместил на сайте одесский активист Демьян Ганул, который хорошо известен в определенных кругах из-за своих крайне праворадикальных взглядом. Он не уточнил, что именно должна изучать «Русофобия», но отметил, что предмет станет хорошей альтернативой русской литературе.

Напомним, что на Украине для рассмотрения петиции президентом требуется 25 тысяч голосов. За 48 часов за предложение Ганула проголосовало 305 человек.

Стоит упомянуть, что Киев, не способный добиваться успехов на поле боя, продолжает воевать с памятниками, названиями улиц и книгами. В школах Одесской области уже с 1 августа не будут изучать русский язык и литературу, а в Николаеве намереваются запретить вообще говорить на русском в общеобразовательных учреждениях. Кроме того, Украина запретила ввоз книжной продукции из Белоруссии и России и исполнение песен на русском языке уличными музыкантами.