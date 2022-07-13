Украинские пользователи одной из запрещенных в России социальных сетей стали продавать торты с изображениями павших в ходе спецоперации российских военнослужащих. Доморощенные «кондитеры» заявляют, что никаких законов они тем самым не нарушают, а соцсеть делает вид, что не замечает их аккаунт.

Портал «Русская весна рассказал, что изображения с погибшими военными наносятся на кондитерскую продукцию с применением современной технологии пищевой печати. Она успешно используется в изготовлении изделий для детей, на которых печатаются картинки с супергероями, персонажами игр и мультфильмов. Но украинские националисты способны осквернить любую технологию, которая попадает в их руки.

Сами «кондитеры» заявляют, что все средства с продажи своей продукции направляют на нужды боевиков ВСУ. Многочисленные жалобы на аккаунт игнорируют и они сами, и администрация социальной сети.