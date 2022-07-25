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В ходе учений немецких ВВС с привлечением самолетов Eurofighter обнаружились проблемы с катапультируемыми креслами в этих воздушных машинах. По этой причине учебные вылеты истребителей пришлось приостановить, сообщает Süddeutsche Zeitung.

Информация о проблемах с креслами поступила непосредственно от производителей самолета. Их представители уточняют, что неполадки возникают из-за используемых в конструкции пиропатронов, однако точная причина будет установлена позже. Между тем, истребители готовили к выполнению важных задач в ходе учений. Кроме того, на них были планы и после завершения маневров.

Напомним, что Германия передала на Украину три зенитных самоходных установки «Гепард». Первые экземпляры этой техники, оснащенной двумя пушками «Эрликон» калибра 35 миллиметров, а также дымовыми 76-миллиметровыми гранатометами, были разработаны в далеком 1960 году.

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