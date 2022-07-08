читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Действия президента США Джо Байдена в условиях роста цен на бензин можно расценить как уголовное преступление и отправить лидера Соединённых Штатов в отставку. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил политический обозреватель Такер Карлсон – сообщает РИА “Новости”.

Как отметил Карлсон, стоимость бензина на заправках США растёт уже несколько месяцев и тенденций к снижению пока не наблюдается. Со слов обозревателя, ранее администрация Белого дома обещала, что для снижения дефицита топлива или в качестве мер по снижению цен на него, будет задействована нефть из стратегических резервов. Однако этого не произошло.

Вместо этого, рассказал обозреватель, миллионы баррелей нефти власти США продали Китаю, Италии и Нидерландам. Только на основании таких действий Байдену необходимо объявить импичмент, заключил Карлсон.

Стоимость бензина в США начала расти на фоне решения властей страны отказаться от нефти из России. По замыслу американских политиков, такое решение должно было подорвало российскую экономику. Однако в ответ на такие действия Россия нарастила продажу нефти в страны Азии.

Вам может понравиться

Нанесены ракетные удары по военным объектам в Одессе и на Западной Украине

ВС РФ продолжают терзать ракетными обстрелами военную инфраструктуру Украины в рамках операции по демилитаризации соседней страны. Минувшей ночью ракеты уничтожили объекты на Западной Украине и в Одесской области, сообщает «Военное

СП: Реджепу Эрдогану явно надоела “агрессивная лавочка” под названием НАТО

Издание «Свободная пресса» рассказало о сложных взаимоотношениях Турции с Североатлантическим альянсом. Все идет к тому, что президенту Тайипу Эрдогану окончательно надоест эта «агрессивная военная лавочка» и Анкара просто покинет Альянс.

Военный эксперт Алехин: ВСУ уже готовы улепетывать из Славянска и Краматорска в сторону Днепра

Украинские военные, сумевшие организовать «гениальную операцию» по отходу из Лисичанска и Северодонецка, уже готовы проделать то же самое в Краматорске и Славянске. Военный эксперт Геннадий Алехин рассказал сайту «Украина.ру», что
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |