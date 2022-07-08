Действия президента США Джо Байдена в условиях роста цен на бензин можно расценить как уголовное преступление и отправить лидера Соединённых Штатов в отставку. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил политический обозреватель Такер Карлсон – сообщает РИА “Новости”.

Как отметил Карлсон, стоимость бензина на заправках США растёт уже несколько месяцев и тенденций к снижению пока не наблюдается. Со слов обозревателя, ранее администрация Белого дома обещала, что для снижения дефицита топлива или в качестве мер по снижению цен на него, будет задействована нефть из стратегических резервов. Однако этого не произошло.

Вместо этого, рассказал обозреватель, миллионы баррелей нефти власти США продали Китаю, Италии и Нидерландам. Только на основании таких действий Байдену необходимо объявить импичмент, заключил Карлсон.

Стоимость бензина в США начала расти на фоне решения властей страны отказаться от нефти из России. По замыслу американских политиков, такое решение должно было подорвало российскую экономику. Однако в ответ на такие действия Россия нарастила продажу нефти в страны Азии.