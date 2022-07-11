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Боевики ВСУ вознамерились в очередной раз применить РСЗО HIMARS для обстрелов мирных городов Донбасса, но лишь раскрыли свои позиции. На которые тут же обрушился шквал огня российских «Градов» и «Ураганов», сообщил портал Avia.Pro.

Эксперты пояснили, что ВС РФ раскинули настоящую ловушку для американских боевых систем, используемых украинскими террористами. Момента начала атаки HIMARS и MLRS ожидали не только разведывательные беспилотники, но и самолет ДРЛОУ А-50, который моментально зафиксировал координаты позиций вражеских РСЗО.

Тут же по ним был открыт огонь из систем «Град» и «Ураган». Сообщается о не менее 10 снарядов, которые обрушились на позиции противника рядом с Краматорском, Артемовском и Константиновкой.

Киев намеревался ударить по Новой Каховке и Луганску, но в итоге сам получил лавину огня, которая вполне могла уничтожить все американские РСЗО, расположенные на обнаруженных позициях.

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