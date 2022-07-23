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Боевики ВСУ, высадившиеся на острове Змеиный, опубликовали видеозапись с обломками сбитого вертолета. Они отметили, что это боевая машина, так как рядом с обломками была найдена пусковая установка для неуправляемых ракет, рассказал портал Avia.Pro.

Видеозапись состоит из небольшого фрагмента, поэтому точно определить, был ли вертолет сбит во время атаки на Змеиный или уничтожен уже на земле, не удалось. Также сложно определить принадлежность винтокрылой машины. Впрочем, эксперты уверены, что это вертолет ВВС Украины, так как именно они пытались атаковать остров, когда там находились российские военнослужащие.

По мнению специалистов, это не Ми-8, уничтожение которого ранее было записано на видео беспилотным аппаратом Bayraktar TB2. Но Киев задействовал для неудавшейся высадки на остров несколько винтокрылых машин, поэтому это вполне может быть одна из них.

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