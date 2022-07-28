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Грузинский инструктор обучал украинских боевиков на одной из военных баз под Лисичанском. Его личное дело, а также целый ворох конспектов были обнаружены в ходе зачистки этого объекта Народной милицией ЛНР.

«Здесь мы обнаружили любопытное личное дело на грузинском языке. Видимо, его забыли на базе в спешке», – рассказал РИА Новости источник в ведомстве.

Личное дело заведено на некого Михаила Камсадзе, являющегося гражданином Грузии. Во времена СССР он закончил Тбилисское высшее военное училище. Позже наемник прошел целый ряд курсов по военному делу уже по стандартам Североатлантического альянса, о чем свидетельствуют соответствующие сертификаты.

Представитель Народной милиции отметил, что личное дело – это очередное доказательство присутствия на Донбассе иностранных наемников, которые обучали ВСУ, пытаясь создать профессиональную армию, отвечающую требованиям НАТО.

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