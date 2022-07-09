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Получено косвенное доказательство участия в конфликте на Украине военнослужащих Североатлантического альянса, сообщил портал Avia.Pro. На месте падения уничтоженного российскими войсками вертолета Ми-8 обнаружен шлем HGU-56/P ABH, который используется в американских и натовских ВВС. На вооружении Украины подобных тактических шлемов не числится. Во всяком случае, официально.

Шлем сильно обгорел, что может свидетельствовать о гибели летчика. На это указывают и весьма серьезные механические повреждения в верхней части, отмечают эксперты.

Они пояснили, что обнаружение шлема вполне может доказывать участие американских военных пилотов в боевых действиях на Украине. Не исключено также, что снаряжение принадлежало наемнику из Соединенных Штатов, являвшемуся летчиком в отставке либо просто имевшему навыки пилотирования винтокрылой машины. Напомним, что официально страны Североатлантического альянса не отправляли своих военных на Украину.

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