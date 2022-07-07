читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На выставке «Иннопром-2022», которая проходит в Екатеринбурге, посетителям продемонстрировали автомобиль «Скорой помощи», построенный на базе Lada Niva Legend. Представители холдинга «Швабе», являющегося разработчиками данной техники, рассказали, что создали две принципиально разные ее модификации.

Так, одна из них оснащается модернизированной колесной базой, позволяющей проехать по пересеченной местности и добраться до самых труднодоступных районов. Мощность двигателя составляет 110 лошадиных сил. Кроме того, особенностью модели является просторный салон, позволяющий перевозить двоих пациентов и троих медицинских работников.

Вторая модификация Lada Niva Legend Prima предназначена для перевозки больных на большие расстояния. Ее отличает наличие «капсулы», установленной внутри салона, которая позволяет существенно повысить уровень безопасности и комфорта пациентов и медиков при езде на большой скорости.

Вам может понравиться

На фото попал самоуправляемый автомобиль Xiaomi

Китайские СМИ опубликовали первые снимки беспилотного автомобиля от компании Xiaomi. Подробная информация появилась в издании TechGenyz. На снимках, которые были сделаны во время тестирования, можно увидеть, что у электрокара Han

Россиянам озвучили выгоду от покупки автомобиля в Белоруссии

Подержанные автомобили, которые можно приобрести в Белоруссии, стали пользоваться особенным спросом среди россиян. При этом оказалось, что такие сделки намного выгоднее, чем приобретать авто на российском рынке. Так, на авторынке
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |