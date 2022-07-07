На выставке «Иннопром-2022», которая проходит в Екатеринбурге, посетителям продемонстрировали автомобиль «Скорой помощи», построенный на базе Lada Niva Legend. Представители холдинга «Швабе», являющегося разработчиками данной техники, рассказали, что создали две принципиально разные ее модификации.

Так, одна из них оснащается модернизированной колесной базой, позволяющей проехать по пересеченной местности и добраться до самых труднодоступных районов. Мощность двигателя составляет 110 лошадиных сил. Кроме того, особенностью модели является просторный салон, позволяющий перевозить двоих пациентов и троих медицинских работников.

Вторая модификация Lada Niva Legend Prima предназначена для перевозки больных на большие расстояния. Ее отличает наличие «капсулы», установленной внутри салона, которая позволяет существенно повысить уровень безопасности и комфорта пациентов и медиков при езде на большой скорости.