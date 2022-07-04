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Много украинских беженцев приехали в Польшу с целью наживы. Они сбежали из регионов, в которых даже сейчас до сих пор нет боевых действий, пишет издание Mysl Polska.

Журналистка Агнешка Пивар рассказала, что поляки открыли свои дома и сердца украинцам, которым якобы грозила смертельная опасность. Однако далеко не все беженцы приехали в страну, спасаясь от боевых действий. Многие просто узнали о пособиях и привилегиях для жителей Украины и решили использовать соседнюю страну в качестве “дойной коровы”.

Пивар, публикацию которой представило агентство РИА Новости, рассказала, что у ее парикмахера некоторые женщины с Украины заказывали самые дорогие услуги. После их предоставления они просто вставали и уходили, ссылаясь на отсутствие денег. Подобное наглое поведение не может не раздражать. Тем более, что даже полиция в такой ситуации не способна помочь обманутому парикмахеру.

Кроме того, Пивар рассказала о проблемах с алкоголем у многих украинок.

«Из конкретных источников я знаю, что у социальной службы в Польше теперь еще больше работы. Речь идет о многочисленных вмешательствах с изъятием детей у пьяных матерей. Я услышала разные страшные истории», – отметила автор статьи.

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