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Стелс-беспилотники иранского производства полностью изменят правила игры на Украине, считают авторы американского издания Miltary Watch. Они пояснили, что если Тегеран передаст Москве БПЛА Shahed 129, это сразу приведет к перелому в спецоперации ВС РФ.

Эксперты напомнили, что иранские дроны успешно проникали даже в воздушное пространство Израиля, которое защищено системами противовоздушной обороны значительно сильнее, чем украинское небо. Это весьма живучие и опасные ударно-разведывательные БПЛА, которым Киеву нечего противопоставить.

Если РФ получит штурмовые дроны Shahed 171, а также разведывательные аппараты Saegheh, они смогут укрепить позиции на Украине, легко прорывая ПВО. Беспилотники помогут им найти и уничтожить американские РСЗО и другое западное вооружение, что лишит Киев последних козырей.

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